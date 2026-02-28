Venezuela y China reafirman su cooperación de alto nivel

El canciller venezolano, Yván Gil, y el embajador de China en Caracas, Lan Hu, sostuvieron un encuentro este viernes en el que reafirmaron las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambas naciones.

«Hemos llevado a cabo una reunión para evaluar el buen estado de nuestras relaciones bilaterales. Estas abarcan los aspectos diplomáticos y de amistad, así como una cooperación de alto nivel en diversos ámbitos, en el marco de nuestra asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo», expresó Gil a través de Telegram.

Durante el encuentro, el canciller destacó el carácter sólido del vínculo entre Caracas y Pekín, así como mecanismos de coordinación de alto nivel en diversas áreas de desarrollo.

«En encuentros recientes, Gil y Hu han coincidido en la importancia de salvaguardar el derecho internacional y promover un mundo en paz y justicia, donde los pueblos puedan ejercer plenamente su libre desarrollo económico y político», indicó la Cancillería.

El 15 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que su país está en el derecho de establecer relaciones con todos los países del mundo, entre estos con China.

A la fecha, Venezuela y China mantienen más de 600 acuerdos binacionales como parte de un plan de cooperación, establecido hasta el 2031, de inversión en infraestructura, obras, industria, desarrollo, tecnología, inteligencia artificial, así como cooperación militar, social y educativa.

Con información de AGENCIA SPUTNIK