España exige «respeto al derecho internacional» y apela a la «desescalada» tras el ataque a Irán

febrero 28, 2026
España exige «respeto al derecho internacional» y apela a la «desescalada» tras el ataque a Irán

Albares conversa con varios de sus homólogos en la región y rechaza la respuesta iraní contra posiciones estadounidenses en la zona

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido este sábado «respeto al derecho internacional» tras el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán y ha apelado a la «desescalada» y el «diálogo» como «vía para la paz y la estabilidad».

«Sigo de cerca la grave situación tras bombardeos EEUU-Israel a Irán», ha escrito Albares en un mensaje de su cuenta de X, recogido por Europa Press.

En este contexto, el jefe de la Diplomacia española pide «respeto al derecho internacional» y, tras avisar de que «la violencia solo trae caos» y apelar a la «desescalada y diálogo», destaca que las Embajadas de España en la región están «plenamente operativas para los españoles».

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la entrega de los despachos de secretario de embajada a la LXXVII promoción de la carrera diplomática, en la Escuela Diplomática, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). Estos nuevos fun- Alberto Ortega – Europa Press

GABINETE DE CRISIS EN EL MINISTERIO

Fuentes de su departamento han informado de que el ministro está siguiendo la evolución de la situación bélica con su gabinete de crisis en la sede del ministerio y que está en permanente contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus homólogos europeos y otros responsables de la UE y los ministros de Exteriores de países de la región.

El propio ministro ha informado X de que ha hablado con sus homólogos de Arabia Saudí, FaisalbinFarhan; Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; Turquía, Hakan Fidan; Jordania, Ayman Safadi, y Egipto, Badr Abdel-Aty, sobre la situación desatada tras el ataque a Irán.

«Les he trasladado el compromiso firme de España con la estabilidad regional y la paz, y nuestra solidaridad y apoyo a los que están recibiendo ataques que rechazamos», ha detallado el ministro, en referencia a los ataques a posiciones estadounidenses con los que ha respondido Irán en Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y Emiratos Árabes.

LOS ATAQUES TIENE QUE PARAR

«Los ataques tienen que parar. España exige respeto al derecho internacional, desescalada y diálogo», ha insistido el jefe de la Diplomacia española.

Además, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores destacan que las embajadas de España en los países afectados están operativas y siguiendo de cerca los acontecimientos para prestar toda la asistencia consular necesaria a quien la necesite.

Con información de EUROPA PRESS

