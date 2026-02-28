Urgente!

La ONU pide «contención» ante la ofensiva sorpresa contra Irán para evitar «consecuencias terribles» a los civiles
  • febrero 28, 2026
Turk alerta del riesgo de «un conflicto aún más amplio» con «una destrucción a una escala potencialmente inimaginable»

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha hecho este sábado un llamamiento a la «contención» y a la vuelta a las negociaciones para evitar «consecuencias terribles» para los civiles, después de que Estados Unidos e Israel hayan lanzado una nueva ofensiva sorpresa contra Irán, que ha respondido atacando a Israel y a bases estadounidenses en Oriente Próximo.

«Lamento los ataques militares perpetrados esta mañana en Irán por Israel y Estados Unidos, así como los posteriores ataques iraníes en respuesta. Como siempre, en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes pagan el precio más alto», ha sostenido Turk, quien ha recalcado que «las bombas y los misiles no son la forma de resolver las diferencias, ya que solo causan muerte, destrucción y miseria».

«Para evitar esas terribles consecuencias, pido contención e imploro a las partes a que usen la razón, desescalen y vuelvan a la mesa de negociaciones, donde apenas unas horas antes estaban buscando activamente una solución . Es la única vía para resolver de forma duradera las profundas diferencias existentes entre los Estados», ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que existe el riesgo de «un conflicto aún más amplio» en caso contrario, antes de insistir en que dichas hostilidades «llevarán de forma inevitable a más muertes civiles sin sentido y a una destrucción en una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán, sino en toda la región de Oriente Próximo».

«Recuerdo a todas las partes que el Derecho Internacional en materia de conflicto armado es muy claro: la protección de los civiles es primordial», ha destacado Turk. «Todos los actores involucrados deben garantizar el cumplimiento de estas leyes. Las violaciones de estas deben dar lugar a la rendición de cuentas de los responsables», ha zanjado.

Con información de EUROPA PRESS

