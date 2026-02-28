China califica a Estados Unidos como la mayor fuente de incertidumbre para el orden nuclear internacional

BEIJING, 28 feb (Xinhua) — Las irresponsables acciones de Estados Unidos en materia de control de armas, incluyendo la retirada de tratados y el incumplimiento de compromisos, lo han convertido en la mayor fuente de incertidumbre para el orden nuclear internacional y la estabilidad estratégica global, declaró hoy sábado Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional

Zhang hizo estas declaraciones en respuesta a las recientes acusaciones de Estados Unidos contra China y al anuncio de que ese país ya no se adherirá unilateralmente al estándar de rendimiento cero.

«Las declaraciones de Estados Unidos son completamente infundadas e insostenibles», afirmó el vocero, y agregó que es ampliamente conocido que China se adhiere a la política de no ser el primero en usar armas nucleares, defiende una estrategia nuclear de autodefensa y mantiene consistentemente sus capacidades nucleares en el nivel mínimo requerido para la seguridad nacional.

Zhang negó que China participe en ninguna carrera armamentista nuclear con ningún país, y dijo que la nación cumplirá estrictamente el compromiso de la moratoria de pruebas nucleares y nunca ha realizado actividades que violen el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN).

«En contraste, Estados Unidos posee el arsenal nuclear más grande del mundo y mantiene una política de primer uso de armas nucleares», señaló. «(El país norteamericano) ha invertido copiosamente en la construcción de una tríada nuclear, e incluso ha afirmado que reanudará las pruebas nucleares».

China insta a Estados Unidos a cumplir sinceramente sus obligaciones bajo el TPCEN y honrar su promesa de la moratoria de pruebas nucleares, asumir la responsabilidad especial y principal en el desarme nuclear, y tomar acciones concretas para preservar el régimen internacional de desarme nuclear y no proliferación, y mantener el equilibrio estratégico global y la estabilidad, manifestó Zhang. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA