Revolución Ciudadana denuncia allanamiento en Quito

La mañana de este sábado 28 de febrero, dirigentes del movimiento político Revolución Ciudadana denunciaron un allanamiento a una de sus sedes en Quito. La alerta fue difundida inicialmente en redes sociales por sus principales figuras, entre ellas el expresidente Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira, Luisa González.

Rafael Correa denuncia operativo policial

A través de su cuenta en X, el expresidente Rafael Correa informó que al menos 15 policías habrían participado en el procedimiento. “En lugar de combatir el crimen organizado, 15 policías están allanando la sede de la RC5 en Quito”, escribió, generando inmediata repercusión en redes sociales.

🇪🇨🇪🇨🇪🇨 DIFUNDE‼️

En lugar de combatir el crimen organizado, 15 policías están allanando la sede de la RC5 en Quito.

¡Es increíble!

¿Reaccionará el pueblo ecuatoriano?#Narcodictafura pic.twitter.com/bYQkBWdDeZ — Rafael Correa (@MashiRafael) February 28, 2026

Según los primeros reportes difundidos por militantes del movimiento, la diligencia habría sido dispuesta por la Fiscalía General del Estado y ejecutada durante la madrugada por efectivos de la Policía Nacional del Ecuador, con apoyo de personal militar.

No obstante, hasta el momento, ninguna de estas instituciones ha confirmado oficialmente la intervención ni ha detallado los motivos que habrían originado el operativo.

Reacciones desde la dirigencia de Revolución Ciudadana

La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, calificó el hecho como un acto de hostigamiento político. En un mensaje difundido en redes sociales señaló que el operativo se realizó contra “la principal fuerza política de oposición al gobierno de Daniel Noboa”, cuestionando el uso de recursos policiales mientras el país enfrenta una crisis de seguridad.

🔴 A la comunidad internacional:



En este momento están allanando la sede del Movimiento Revolución Ciudadana 🇪🇨 la principal fuerza política de oposición al gobierno de Daniel Noboa.



Despliegue de operativos y recursos policiales para continuar hostigando a una fuerza… https://t.co/aLLgyDDsxa — Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) February 28, 2026

Por su parte, Luisa González, excandidata presidencial de la organización, denunció que la notificación del presunto allanamiento se habría realizado mediante una llamada telefónica a su madre a las 05:45 de la mañana, solicitando la presencia de un representante para evitar una intervención forzada.

Felicitaciones @FiscaliaEcuador

Ustedes cada vez buscan la manera de superarse.



Llamar a las 05:45 am A MI MADRE para decirle que van a allanar la Sede de la @RC5Oficial y que quieren a alguien presente para no hacerlo de manera violenta es SEGUIRSE SUPERANDO.



Lo dicho,… pic.twitter.com/fbX3mxi2Dd — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) February 28, 2026

Las publicaciones generaron una ola de comentarios y reacciones en plataformas digitales, donde simpatizantes y detractores del movimiento debatieron sobre la legalidad y la oportunidad del procedimiento.

Sin pronunciamiento oficial hasta el momento

Hasta el cierre de esta nota, ni la Fiscalía ni la Policía Nacional han emitido un comunicado sobre el operativo. Tampoco se conoce si existió orden judicial ni cuáles serían las motivaciones del procedimiento denunciado.

El hecho ocurre en un contexto político marcado por alta polarización y cuestionamientos cruzados entre el oficialismo y la oposición. La Revolución Ciudadana es actualmente el principal bloque político del país y ha mantenido una postura crítica frente a las decisiones del Ejecutivo. Fin