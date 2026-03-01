Urgente!

Irán declara 40 días de luto por la muerte de Ali Jamenei

El gobierno de Irán anunció este domingo (01.03.2026) que ha declarado 40 días de luto por la muerte de su líder supremo Ali Jamenei, quien falleció a los 86 años a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel, informó la televisión estatal iraní.

La televisión pública iraní confirmó en la mañana de este domingo la muerte de Jameneí, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informara sobre el deceso de máximo dirigente iraní.

La Guardia Revolucionaria del país también confirmó el fallecimiento de Jameneí y se lamentó: «Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (….) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud», según un comunicado recogido por la agencia iraní Fars.

«Guardianes» prometen «castigo severo» 

La Guardia Revolucionaria, ejército ideológico de élite, condenó «los actos criminales y terroristas cometidos por los gobiernos malvados de Estados Unidos y el régimen sionista», y advirtió que «la mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz hasta haber infligido a los asesinos del imán de la Umma un castigo severo y decisivo que lamentarán».

Mientras, en un mensaje emocionado, un presentador de la televisión estatal que anunció la muerte de Jamenei dijo que el país entrará en 40 días de luto.

Mas información en Deutsche Welle

