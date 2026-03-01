Desconocidos atacan Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní en la capital de Ecuador

Quito, 1 mar (Sputnik).- Un grupo de desconocidos atacaron este sábado el Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní, ubicado en Quito, donde agredieron a varios ciudadanos que se encontraban al interior del inmueble y quienes denunciaron haber sido golpeados y gaseados.

«Hoy, el día 28 de febrero de 2026, en el Centro Cultural Ecuatoriano Iraní nos encontrábamos en la celebración del Ramadán en el momento de la lectura del Corán, la ruptura del ayuno, y fuimos agredidos por turbas que iban en camionetas de alta gama con banderas de Estados Unidos y banderas de Israel para atacarnos dentro del Centro Cultural donde se encontraban niños, mujeres, una niña pequeñita, casi una bebé, y entraron, rociaron gas lacrimógeno con palos, destruyeron las cosas que se encontraban a la entrada del Centro; se robaron zapatos, lanzaron piedras a los ventanales del Centro Cultural y destruyeron los vehículos que se encontraban en la puerta de entrada», relató a la Agencia Sputnik Dax Toscano, politólogo y catedrático.

Toscano, quien resultó herido en la cabeza, testimonió que varias personas fueron golpeadas en sus manos y sus brazos con palos con puntas.

«Con toda la intención ellos vinieron a asesinarnos. Responsabilizamos de esto directamente a la embajada de Israel en Ecuador», aseveró.

Todavía conmocionado por el suceso, el también docente de la Universidad Central de Ecuador, señaló que se presentará la denuncia ante las autoridades ecuatorianas correspondientes.

«Eso quiere denunciar, porque, además, tenemos que decir que, si es que no hay una investigación seria sobre este caso, significará que el Gobierno y la Policía son cómplices de esta situación. Insisto, son gente favorable a Estados Unidos, a Israel, en camionetas de alta gama que nos agredieron. A mí me partieron la cabeza, tengo varios hematomas en la cabeza. Hay un joven que también está golpeado en su ojo», afirmó.

La instalación también fue vandalizada por los agresores, algunos de los cuales portaban banderas del Estado de Israel; en tanto, la Policía arribó al lugar de los hechos cuando ya se habían marchado.

