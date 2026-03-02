China muestra profunda preocupación por ataques de EE. UU. e Israel contra Irán

NACIONES UNIDAS, 1 mar (Xinhua) — El representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Fu Cong, afirmó que su país está «profundamente preocupado» por los ataques militares lanzados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al intervenir en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Fu señaló que China siempre ha abogado por que todas las partes respeten los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y se opone y condena la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

«China subraya que deben respetarse la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán y de otros países de la región», enfatizó.

Representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Fu Cong

Al señalar que China lamenta profundamente el elevado número de víctimas civiles causado por el ataque, el representante permanente indicó que «no debe cruzarse la línea roja de la protección de los civiles en los conflictos armados, y el uso indiscriminado de la fuerza es inaceptable».

«China insta a todas las partes a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, a garantizar de manera efectiva la seguridad de los civiles y a evitar ataques contra instalaciones civiles», abundó.

Tras subrayar que la escalada y la propagación de las tensiones en Medio Oriente no sirven a los intereses de nadie, Fu expresó que el uso de la fuerza no es la vía correcta para resolver disputas internacionales y solo intensifica el odio y la confrontación.

«El diálogo y las negociaciones son la única vía para resolver las diferencias», comentó el diplomático chino, y destacó que su país pide el cese inmediato de las acciones militares para evitar nuevos ciclos de escalada.

Fu instó a las partes implicadas a demostrar sinceridad política, a reanudar el diálogo y las negociaciones lo antes posible y a volver a la senda correcta de la búsqueda de una solución política.

«China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para promover los esfuerzos de paz y ayudar a restablecer la paz y la estabilidad en Medio Oriente a la mayor brevedad posible», concluyó. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA