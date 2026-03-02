Lavrov condena la agresión de EEUU e Israel contra Irán

Moscú, 28 feb (Sputnik).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una conversación telefónica con su par iraní, Abbas Araghchi, condenó la agresión de EEUU e Israel contra Irán, informó la Cancillería rusa.

«Lavrov condenó el ataque militar no provocado de Estados Unidos e Israel contra Irán, que viola los principios y las normas del derecho internacional e ignora por completo las graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad regionales y mundiales», dice la nota.

El alto diplomático ruso enfatizó la necesidad de cesar de inmediato los ataques contra la República Islámica y reconducir hacia la vía diplomática la situación en torno a Irán.

Lavrov destacó la disposición de Rusia, en particular, en el Consejo de Seguridad de la ONU, a facilitar la búsqueda de soluciones diplomática basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses.

La parte iraní, informó la Cancillería rusa, expresó su sincera gratitud por el continuo y firme apoyo brindado por Rusia.

Este sábado, el Ministerio de Defensa de Israel informó de «un ataque preventivo contra Irán con el objetivo de eliminar amenazas» para la seguridad israelí.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció poco después el lanzamiento de una operación militar a gran escala contra el país persa para «defender al pueblo estadounidense de las amenazas inmediatas» por parte Irán que, según él, trató de reconstruir su programa nuclear.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a su vez que la operación militar conjunta de Israel y EEUU busca «eliminar la amenaza existencial» por parte de Irán.

Irán ya respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel. Además, varios medios de comunicación informaron que el país persa atacó con misiles bases militares de EEUU en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait.

El anuncio de ataque contra Irán llega al día siguiente de que equipos negociadores de Teherán y Washington se reunieran en la ciudad suiza de Ginebra para otra ronda de consultas indirectas con la mediación de Omán en un intento de determinar el alcance del programa nuclear iraní.

