Irán ataca una base del Reino Unido en Chipre, país de la UE

La Media Luna Roja eleva a 555 las víctimas en Irán desde el sábado | El Gobierno de Líbano anuncia la prohibición total de la actividad militar de Hezbolá tras el ataque a Israel | Teherán asegura que no negociará con Washington.

La guerra con Irán sigue extendiéndose este lunes por Oriente Próximo, después de que este lunes Israel bombardease objetivos de Hezbolá en Líbano en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de la milicia chií libanesa.

El conflicto suma ya unas 600 víctimas mortales, 555 en Irán desde el sábado, según un recuento de la Media Luna Roja. Solo en las últimas horas, al menos 20 personas han fallecido en Teherán y otras 35 en la provincia de Fars, en el sur.

En Líbano, los ataques israelíes se han cobrado la vida de al menos 31 personas. Según Israel, entre ellas está Hussein Mekled, jefe de inteligencia de Hezbolá. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha anunciado la prohibición total de la actividad militar de la milicia en territorio libanés.

Por su parte, Irán ha seguido atacando objetivos en la región, en Arabia saudí, Qatar o Kuwait. De hecho, ha lanzado también ataques con drones contra la base militar británica de Akrotiri, en la isla de Chipre (miembro de la UE), pocas horas después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara su decisión de autorizar a Estados Unidos el uso de las bases del Reino Unido para lanzar ataques contra los depósitos iraníes de misiles. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijaní, ha afirmado que su país no negociará con Estados Unidos.

Mas información en El País