Deuda pública de Ecuador llega a USD 91.880 millones en 2025

Observatorio de la Dolarización cuestiona ajuste contable del Gobierno

La deuda pública agregada del Ecuador cerró diciembre de 2025 en USD 91.880,9 millones, equivalente al 69% del PIB nominal, según el último boletín oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, el análisis técnico difundido por el Observatorio de la Dolarización advierte que esta cifra se registra pese a que el Gobierno aplicó una condonación de USD 853 millones a la deuda que mantenía con Petroecuador EP, operación que no implicó pago efectivo y que habría tenido efectos contables directos en el resultado fiscal.

Condonación a Petroecuador: ¿reducción real o ajuste contable?

De acuerdo con el Observatorio de la Dolarización, la disminución de USD 853 millones corresponde a obligaciones internas que el Ministerio de Economía y Finanzas mantenía con Petroecuador.

El organismo técnico subraya que esta operación no representó un desembolso de recursos, sino una condonación registrada al finalizar el ejercicio fiscal 2025.

Aun así, la deuda pública consolidada aumentó hasta los USD 91.880,9 millones. Esto significa que, incluso aplicando esta reducción contable, el endeudamiento no logró estabilizarse.

El indicador de 69% del PIB ubica al país en una situación fiscal de alta presión estructural.

Por más que @FinanzasEc disminuyó artificialmente la deuda interna con Petroecuador en USD 853 millones, la deuda pública agregada no deja de crecer. A dic. 2025 sumó USD 91.880, 9 millones📈



La deuda pública (interna y externa) agregada al terminar 2025 ascendió a USD 91.880,9… pic.twitter.com/pDfCNYAxNT — Observatorio de la Dolarización (@dolarizacionEc) March 2, 2026

Pasivos por liquidez: pagos por USD 875,2 millones

El análisis también destaca que el rubro denominado “pasivos derivados de convenios de liquidez” —deuda interna mantenida con Petroecuador y otras empresas públicas— registró pagos por USD 875,2 millones durante 2025.

La cifra supera levemente el monto condonado (USD 853 millones), lo que genera interrogantes sobre el impacto neto real en la estructura de obligaciones internas del Estado.

Para el Observatorio de la Dolarización, estos movimientos podrían haber servido para “bajar” artificialmente el déficit fiscal y el saldo de deuda pública al cierre del año, trasladando presión financiera hacia Petroecuador EP.

Impacto en Petroecuador y transparencia fiscal

El actual Gobierno había entregado información financiera actualizada de Petroecuador con corte a 2024 ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de su compromiso de transparencia.

No obstante, el cierre de 2025 incorpora esta condonación sin que se haya publicado hasta el momento un sustento técnico–jurídico que explique el procedimiento y su impacto patrimonial en la empresa pública.

El Observatorio advierte que el efecto real de la operación podrá verificarse cuando se publiquen los estados financieros 2025 de Petroecuador.

Si la petrolera absorbe el impacto contable, la mejora aparente en el balance fiscal del Gobierno Central podría traducirse en un deterioro de la situación financiera de la empresa estatal.

Endeudamiento mantiene tendencia creciente

Más allá de los ajustes de cierre fiscal, el dato estructural es claro: la deuda pública ecuatoriana continúa en aumento y representa casi siete de cada diez dólares generados por la economía nacional.

En un país dolarizado, el margen de maniobra fiscal depende directamente de la capacidad real de generar ingresos permanentes y no de ajustes contables de corto plazo.

El desafío para 2026 será estabilizar el déficit sin comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas públicas estratégicas.

Confirmado.net / Fuente: Observatorio de la Dolarización