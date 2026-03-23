Varios candidatos, un solo lugar: ¿quién debe ser el acompañante de Enner Valencia en el Mundial?

El director técnico Sebastián Beccacece tiene algunas alternativas tácticas, con distintas cualidades individuales en cada jugador.

La selección ecuatoriana de fútbol tiene un nombre fijo en ataque y ese es Enner Valencia. Es el capitán, goleador histórico y referencia indiscutida. El delantero llega al próximo mundial como el eje del frente ofensivo.

La gran incógnita, sin embargo, pasa por saber quién será el socio ideal que lo acompañe en una zona donde abundan opciones, pero no certezas absolutas.

Uno de los nombres que aparecen con fuerza es Gonzalo Plata. Su desequilibrio por banda o por carriles interiores, capacidad para romper líneas y experiencia internacional lo convierten en una alternativa natural para jugar cerca de Valencia, ya sea como extremo o segundo punta. Cuando está fino, Plata aporta vértigo y sorpresa, dos cualidades que potencian al capitán.

Otro perfil distinto es el de Kevin Rodríguez. Potente, veloz y con despliegue físico, su aporte va más allá del gol. La Rola ofrece presión alta y diagonales constantes, y activación de la segunda pelota, algo que puede liberar espacios para Valencia. Su irregularidad, no obstante, sigue siendo el principal punto por corregir.

En la lista también aparece Leonardo Campana, un delantero más clásico. Campana entiende bien el juego asociativo, tiene buen juego aéreo y puede alternar roles con Valencia dentro del área. Su desafío pasa por sostener continuidad y ganarse un lugar definitivo en la consideración del cuerpo técnico.

Lamentablemente, no podrá estar en los amistosos de marzo debido a una lesión en los isquiotibiales.

Las opciones se amplían con John Mercado y Jeremy Arévalo, dos apuestas más jóvenes que aportan frescura, velocidad y atrevimiento. Ambos representan el recambio natural, aunque todavía deben demostrar regularidad en contextos de alta exigencia.

Finalmente, Jordy Caicedo ofrece experiencia y presencia física. El delantero pasa por un gran momento con Huracán de Argentina, siendo el goleador del equipo y uno de los máximos artilleros en el Torneo Apertura, con cinco. Su conocimiento del puesto y su capacidad para fijar centrales siguen siendo argumentos a favor que podrían convencer al entrenador.

A estos nombres se pueden sumar opciones como las de Djorkaeff Reasco (Independiente del Valle) y Daniel Valencia (América de Cali), quienes viven un buen presente, aunque todavía no han sido parte concreta del proceso liderado por Sebastián Beccacece.

La decisión final dependerá del sistema, el rival, el momento de cada jugador y de las decisiones que tome Beccacece, aunque tampoco podría descartarse la presencia de Valencia como la única referencia en punta.

Como parte de sus preparativos para la Copa del Mundo, la Tricolor sostendrá dos partidos amistosos: ante Marruecos en Madrid (27/03) y versus Países Bajos en Einthoven (31/03). (D)

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