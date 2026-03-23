Cuba restablece su red eléctrica tras el último apagón

En La Habana se ha normalizado un 70% del servicio eléctrico, priorizando las zonas de los hospitales y el abastecimiento de agua.

Las autoridades de Cuba restablecieron el domingo (22.03.2026) el servicio de energía eléctrica nacional, luego del segundo apagón total en menos de una semana, en medio de la escasez de combustible y el bloqueo de crudo impuesto por Estados Unidos a la isla.

Dos tercios de La Habana ya habían recuperado la electricidad en la tarde, según la empresa eléctrica estatal, un día después de la «desconexión total» anunciada en X por el Ministerio de Energía en un país con casi 10 millones de personas.

«A partir del esfuerzo de nuestros trabajadores eléctricos se logró restablecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional)», afirmó en X el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz.

Las autoridades advirtieron, sin embargo, que la demanda seguiría superando a la oferta.

Crisis económica y presiones de EE.UU.

Cuba ha registrado siete apagones nacionales desde 2024, lo que complica aún más la vida de sus ciudadanos, que temen, entre otras cosas, que se les echen a perder los alimentos en los refrigeradores, en un país inmerso en una grave crisis económica.

El corte de luz generalizado ocurre cuando el régimen cubano enfrenta presiones de Estados Unidos , que en enero impuso un bloqueo de facto para el petróleo con destino a Cuba. El presidente Donald Trump habló esta semana de «tomar» la isla.

Un alto diplomático cubano dijo que las fuerzas armadas del país «se están preparando estos días para la posibilidad de una agresión militar».

«Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar», dijo el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, a NBC. «De verdad esperamos que no ocurra», agregó.

Dijo que La Habana estaba dispuesta a seguir dialogando con Estados Unidos, pero que discutir cambios en su sistema político no estaba sobre la mesa.

Confirmado.net – DW