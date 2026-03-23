Trump ordena aplazar «cualquier ataque militar» contra instalaciones energéticas iraníes

La restricción se prolongará durante cinco días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que ha ordenado al Departamento de Guerra del país posponer todos los ataques dirigidos contra infraestructuras energéticas y centrales eléctricas de Irán durante un período de cinco días, debido a los resultados «muy positivos» de las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el curso del conflicto.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario norteamericano declaró que Estados Unidos y la República Islámica han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones «muy positivas y productivas» sobre una resolución «completa y total» del conflicto en Oriente Medio.

En este contexto, subrayó que, basándose en el carácter y el tono de estas negociaciones «profundas, detalladas y constructivas», que seguirán realizándose a lo largo de esta semana, había tomado la decisión de cesar ataques contra instalaciones energéticas del país persa durante cinco días.

«He ordenado al Departamento de Guerra que aplace cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes durante un período de cinco días, siempre y cuando las reuniones y conversaciones en curso tengan éxito», afirmó Trump.

Agresión contra Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 1.300 civiles han fallecido en Irán y más de 18.000 personas han resultado heridas , según las autoridades de la nación persa. Además, han sido destruidas o gravemente dañadas miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

en Irán y , según las autoridades de la nación persa. Además, han sido destruidas o gravemente dañadas miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas. Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio . Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

. Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio. Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

El mandatario estadounidense envió el pasado sábado un contundente mensaje a Teherán, en el que le dio un plazo de 48 horas para reabrir el estratégico paso marítimo, bajo la amenaza de destruir las instalaciones energéticas iraníes.

Confirmado.net – RT