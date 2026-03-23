Un avión de la Fuerza Aérea colombiana con más de 100 personas a bordo se estrella en Putumayo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea colombiana cayó cerca de Puerto Leguízamo, en el Putumayo, en una área rural al suroccidente del país. El ministro de Defensa, el general el retiro Pedro Sánchez, informó que el accidente ocurrió tras el despegue, y que unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos. Sin embargo, dijo que aún no se han determinado el número de víctimas ni las causas del siniestro.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, añadió.

Videos y fotos del lugar donde ocurrió el accidente muestran un incendio en la zona rural donde cayó el avión, y varias personas intentando acercarse para ayudar a los heridos y frenar el fuego.

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