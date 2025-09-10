El vicepresidente de EE.UU. dijo que una vez que se logre la paz, «podremos tener una relación muy productiva» con Moscú.

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, declaró este martes que el mandatario del país, Donald Trump, considera que no existen motivos para aislar económicamente a Rusia, salvo que el conflicto ucraniano continúe.

Anna Moneymaker / Gettyimages.ru

El presidente «no ve ningún motivo para aislar económicamente a Rusia, salvo la continuación del conflicto», señaló Vance en una entrevista con el canal One America News Network. «Quiere que cesen las matanzas», agregó.

El vicepresidente puntualizó que, una vez que se logre la paz, «podremos tener una relación muy productiva» tanto con Moscú como con Kiev.

Según dijo, Trump «está muy abierto a una serie de acuerdos económicos beneficiosos» para su país. «Les guste o no, estén de acuerdo o no con sus argumentos subyacentes para el conflicto», Rusia tiene «grandes reservas de petróleo, gas y minerales«, apuntó.

Con información de Agencia RT