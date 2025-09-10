BEIJING, China siempre es una fuerza para la paz, la estabilidad y el progreso en el mundo, afirmó hoy miércoles un portavoz del Ministerio de Defensa Nacional.

China se reafirma como una fuerza para la paz, la estabilidad y el progreso global, según un portavoz del Ministerio de Defensa, quien destacó la naturaleza defensiva de su política militar durante el desfile conmemorativo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia. Foto: Internet

El vocero Jiang Bin hizo estas declaraciones en una rueda de prensa al responder a una pregunta sobre la reacción de centros de estudios internacionales y medios de comunicación extranjeros al desfile militar chino del 3 de septiembre para conmemorar el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Muchos se centraron en las fuerzas estratégicas terrestres, marítimas y aéreas del país, como la tríada nuclear, el equipamiento militar no tripulado y el equipamiento de guerra ciberespacial en exhibición.

El desfile formó parte importante de las conmemoraciones del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, destacó Jiang.

Muchas de las armas y equipos en exhibición son los más recientes y representan la evolución de las formas de guerra modernas, demostrando las capacidades de combate, de nuevo dominio y de nueva calidad, así como la fuerza de disuasión estratégica del sistema militar chino, precisó el vocero.

China siempre se ha adherido a una política de defensa nacional de naturaleza defensiva y nunca busca la hegemonía ni se involucra en la expansión, sostuvo Jiang.

China siempre es una fuerza para la paz, la estabilidad y el progreso en el mundo, resaltó el vocero, y agregó que cuanto más fuerte sea el ejército de China, más poderosas serán las fuerzas pacíficas que restringen las guerras, y mejor se salvarán la paz y el desarrollo.

Confirmado.net – Xinhua