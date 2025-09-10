Consulta popular: Daniel Noboa envía siete nuevas preguntas a la Corte Constitucional

El Ejecutivo exhortó a los organismos correspondientes “a que actúen a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano”.
Este martes, 9 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa envió siete nuevas preguntas a la Corte Constitucional. De las interrogantes, cuatro son de reforma constitucional y tres de consulta popular, que el Gobierno espera extender a la ciudadanía el próximo 30 de noviembre.
Según el Ejecutivo, “las nuevas propuestas buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación que el Ecuador necesita”, por lo que exhortó a los organismos correspondientes “a que actúen a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano”.
Las preguntas de reforma constitucional son:
- ¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución, conforme el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
Las preguntas de consulta popular son:
- ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?
El Ejecutivo insistió con estas nuevas propuestas luego de que el pasado 4 de septiembre, la Corte Constitucional no dio paso a las preguntas para eliminar el CPCCS, enjuiciar políticamente a los jueces constitucionales en la Asamblea Nacional y permitir el retorno de casinos en hoteles. (I)
Confirmado.net – El Universo