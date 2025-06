«Vamos a volver»: Cristina Kirchner habla a una multitud en una marcha para repudiar su condena  

La expresidenta se dirigió a los miles de militantes que se congregaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, habló este miércoles a una multitud que se congregó en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para repudiar su polémica condena a seis años de prisión por una causa de corrupción.

«Vamos a volver. Los pueblos siempre vuelven», dijo la exmandataria en un mensaje grabado que fue transmitido a los miles de militantes peronistas que llegaron desde todo el país, para manifestarse contra la «proscripción» de su líder.

Cristina Fernández comenzó el martes a cumplir su condena en prisión domiciliaria, en su departamento del barrio porteño de Constitución. Allí se reúnen todos los días, desde que la Corte Suprema confirmó la sentencia, para apoyar a la dirigente política.

«Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino», dijo la expresidenta en su discurso.

«Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje, sin miedo pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos», aseguró.

«Yo no se qué me depara el futuro inmediato, no tengo una bola de cristal. Pero sí se algo. Ya he pasado por casi todo en esta vida», hasta un intento de asesinato», recordó, y continuó: «Queridos argentinos y argentinas: vamos a volver, y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza».

Un modelo que «se cae»

Además, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y pronosticó una nueva crisis por las medidas de ajuste que lleva adelante. «Este modelo que ahora encarna Milei (…) se cae. Y no solo porque es injusto e inequitativo, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos», manifestó. Y comparó la gestión actual a la de la dictadura militar (1976-1983) y el neoliberalismo de los años 90.

«Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro —insistió—, sabe que se cae. Y por eso estoy presa».

«Los que están asustados no somos nosotros, son ellos», añadió. Y, luego de que su anunciada candidatura a legisladora bonaerense quedara trunca por la condena, preguntó: «¿Saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden».

La exmandataria continuó con un mensaje a la militancia peronista, que parece haber despertado con fuerza tras una condena que el movimiento popular define como otro caso de ‘lawfare’ (guerra jurídica) en América Latina, debido a la falta de pruebas contra Cristina Fernández en la causa ‘Vialidad’.

«Por eso es necesario organizase para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país, que no es más ni menos que un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos, y el resto, la ñata (nariz) contra el vidrio. Y esto está sostenido por un andamiaje judicial, que al mismo tiempo que mantiene vigente adefesios como el decreto 70 que directamente modificó la Constitución, me mete presa a mí», afirmó.

Concentración histórica

La Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno nacional, fue copada desde la mañana de este miércoles por grupos de simpatizantes peronistas que se acercaron desde diversas localidades de Buenos Aires y el interior del país, generando un caos de tránsito en las calles aledañas.

También hubo una enorme concentración en el departamento de Cristina Fernández de la calle San José 1.111, donde la expresidenta ya cumple su condena.

Además del respaldo popular, presidentes y expresidentes de la región han expresado su apoyo y repudiado la cuestionada sentencia. El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, visitará a la líder argentina en julio, según confirmó el Partido de los Trabajadores.

