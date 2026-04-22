Valoración del presidente Daniel Noboa a la baja y se agrava el pesimismo

Según la más reciente Encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIEES realizada los días 18 y 19 de abril de 2026 en Quito y Guayaquil), la valoración del presidente Daniel Noboa, registra un descenso en varios aspectos:

• El 66 % expresa desagrado

• El 73 % manifiesta desconfianza

• El 69 % califica negativamente su gestión.

En marzo el CIESS evidenció una mejora en la imagen del gobernante, en abril los indicadores vuelven a caer. Según el Ciees, esto evidenciaría que la opinión pública “no construye confianza, sino que la presta”.

En marzo, los resultados fueron:

• El 56 % manifestaba desagrado

• El 67 % desconfianza

• El 57 % calificaba negativamente su gestión

Es así que la valoración del Presidente (Consolidado – Abril 2026)

• Agrado: 34% (baja 10 puntos respecto a marzo)

• Confianza: 27% (baja 6 puntos respecto a marzo)

• Calificación: 31% (baja 12 puntos respecto a marzo)

La serie histórica muestra fuerte volatilidad:

• Agrado: Enero 41% → Febrero 38% → Marzo 44% → Abril 34%

• Confianza: Enero 29% → Febrero 27% → Marzo 33% → Abril 27%

• Calificación: Enero 37% → Febrero 38% → Marzo 43% → Abril 31%



Clima emocional del país

El entorno ciudadano se deteriora. Entre febrero y abril crece la indignación (37% → 40%) y el miedo (25% → 28%), mientras la confianza cae de 7% a solo 3%.

En abril, la palabra que mejor describe lo que siente la mayoría frente al país es “indignación” (40% consolidado), seguida de miedo (28%). La esperanza se mantiene baja (19%) y la confianza apenas alcanza el 3%.

Agenda ciudadana: se diversifican los problemas

• La inseguridad sigue siendo el principal problema, pero cae de 70% a 58%.

• Sube significativamente la preocupación por la economía (16% → 26%).

• Crece también la percepción de corrupción / mal gobierno (12% → 21%).

Según CIEES, en un contexto de pesimismo estructural, la opinión pública no construye confianza, solo la “presta” temporalmente. Los indicadores fluctúan y generan un doble desafío para el Gobierno: gestión inmediata y sostenibilidad de la confianza…

Con información de Informa Ecuador