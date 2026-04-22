Lluvias con tormentas marcarán el clima en Ecuador este miércoles 22 de abril

El país vivirá una jornada con precipitaciones intensas en el Litoral y la Amazonía, mientras la Sierra tendrá lluvias aisladas en la tarde y noche.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico oficial para este miércoles 22 de abril de 2026, anticipando condiciones climáticas variables en todo el territorio nacional, con lluvias de mayor intensidad en regiones específicas y tormentas eléctricas en sectores de la Amazonía.

Litoral: lluvias nocturnas y tormentas en el interior

En la región Costa se prevé un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

Sin embargo, las precipitaciones se concentrarán principalmente en zonas del interior.

Ciudades como Quevedo y Santo Domingo registrarán lluvias en distintos momentos de la jornada, con mayor intensidad hacia la noche.

En Guayaquil, en cambio, se esperan lluvias durante la madrugada y nuevamente en horas nocturnas, con intervalos de cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde.

En Esmeraldas, Manta y Santa Elena predominará la nubosidad variable, con menor probabilidad de lluvias.

Sierra: nubosidad variable y lluvias aisladas

Para la región Interandina, el pronóstico indica condiciones de cielo variable a lo largo del día.

En Quito, Latacunga y Ambato se prevén lluvias aisladas durante la tarde y noche, acompañadas de mayor nubosidad.

Mientras tanto, en ciudades como Ibarra y Tulcán habrá presencia de sol en la mañana, con incremento de nubosidad hacia el final del día.

Amazonía: lluvias intensas y descargas eléctricas

La región amazónica será una de las más afectadas por las condiciones climáticas.

El Inamhi prevé lluvias con tormentas en localidades como Nueva Loja, El Coca y Tena, especialmente durante la tarde y noche.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, mientras que en otras zonas se presentarán lluvias intermitentes.

Región Insular: cielos nublados y lluvias frecuentes

En Galápagos persistirá el cielo nublado, con lluvias en distintos momentos del día.

Islas como San Cristóbal y Santa Cruz registrarán mayor frecuencia de precipitaciones durante la tarde y noche, en línea con las condiciones inestables que afectan la región.

Temperaturas en Ecuador este miércoles

Litoral: entre 22 °C y 33 °C

entre 22 °C y 33 °C Sierra: entre 4 °C y 25 °C

entre 4 °C y 25 °C Amazonía: entre 16 °C y 34 °C

entre 16 °C y 34 °C Región Insular: entre 24 °C y 33 °C

Advertencia meteorológica vigente

El Inamhi mantiene activa la advertencia meteorológica N.º 29, debido a la presencia de lluvias intensas y tormentas en varias zonas del país, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslizamientos y descargas eléctricas.

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Con información de El Universo