September 17, 2025

Universidades de Hong Kong admitirán a más estudiantes no locales a partir de 2026

  • septiembre 17, 2025
  • 0
  • 132
  • 2 Min Read

HONG KONG, Las universidades de Hong Kong podrán admitir a estudiantes autofinanciados no locales hasta el 50 por ciento de las plazas estudiantiles locales a partir del año escolar 2026/27, dijo hoy miércoles John Lee, jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) de China, al presentar su cuarto discurso de políticos.

A partir del año escolar 2026/27, las universidades de Hong Kong permitirán que hasta la mitad de las plazas estudiantiles sean para estudiantes no locales autofinanciados, impulsando además la ampliación de plazas en posgrados de investigación y promoviendo una campaña internacional para atraer más talento.Foto: Internet

«Las universidades en Hong Kong son muy populares, con un aumento interanual de dos dígitos en el número de solicitantes no locales autofinanciados», señaló Lee.

El límite actual de admisión de estudiantes no locales se sitúa en el 40 por ciento. Mientras tanto, el límite de inscripción excesiva para lugares de autofinanciación en programas de posgrado de investigación financiados pasará del 100 al 120 por ciento, dijo.

Para atraer a más talento internacional en enseñanza e investigación, y también a más estudiantes, el Buró de Educación del Gobierno de la RAEHK establecerá el Equipo de Trabajo sobre Estudios en Hong Kong.

Los relevantes incluyen el lanzamiento de la campaña publicitaria a gran escala «Hong Kong: Tu campus de clase mundial», para promover los recursos de calidad de Hong Kong en áreas como estudios académicos, investigación científica y cooperación internacional.

Con información de Xinhua

