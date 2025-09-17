Copa Sudamericana: así llegan Independiente del Valle y Once Caldas al partido de ida por cuartos de final 

Este miércoles 17 de septiembre, los rayados se enfrentarán al cuadro colombiano en el Estadio Banco de Guayaquil, desde las 19:30.

Independiente del Valle y Once Caldas se enfrentarán este miércoles, 17 de septiembre, en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, desde las 19:30 en el estadio Banco de Guayaquil.

Claudio Spinelli y Jordy Alcivar celebrando la victoria de Independiente del Valle sobre Vasco da Gama. Foto: AFP

Ambos equipos llegan en contextos muy distintos a nivel de sus torneos locales.

El conjunto ecuatoriano atraviesa un momento sobresaliente en la Liga Ecuabet, donde se ha consolidado como líder absoluto con 62 puntos, gracias a un registro de 18 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas en 28 partidos.

Su fortaleza radica en el equilibrio: promedia casi dos goles por encuentro y ha sabido mantener una defensa sólida que apenas concede tantos.

Este rendimiento lo ha convertido en uno de los favoritos del continente y lo ratificó en los playoffs eliminando a Vasco da Gama y en los octavos de final al superar a Mushuc Runa en una llave exigente, pero en la que mostró jerarquía.

Por su parte, Once Caldas llega con otra realidad. En la liga colombiana no ha encontrado la regularidad deseada y se mantiene en mitad de tabla, con un rendimiento que oscila alrededor del 50 % de los puntos posibles.

En el torneo apertura quedó en séptimo lugar con 33 puntos, tras ganar 10 partidos, empatar 3 y perder 7 en 20 compromisos, mientras que en el torneo clausura (en disputa), es décimo con 13 puntos tras 11 duelos donde ha ganado 3, empatado 4 y perdido 4.

Su promedio de gol es bajo, y además ha tenido problemas defensivos que lo han llevado a ceder partidos importantes.

Sin embargo, el equipo blanco mostró carácter en los playoffs ante Santo Antonio y en los octavos de final de la Sudamericana, instancia en la que eliminó a Huracán (equipo en el que tapa Hernán Galíndez), dando la sorpresa.

IDV, bicampeón de la Sudamericana

El cuadro negriazul no solo llega con el presente como respaldo, también con su historia reciente. Independiente del Valle ya conquistó la Copa Sudamericana en dos ocasiones: la primera en 2019, al vencer a Colón de Santa Fe en la final disputada en Asunción, y la segunda en 2022, tras superar a Sao Paulo en Córdoba.

Estos títulos lo han consolidado como un referente del fútbol sudamericano en la última década, con un modelo de juego enfocado en la cantera. (D)

Confirmado.net-El Universo