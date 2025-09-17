Urgente!

September 17, 2025

Europa propone paquete de sanciones contra Israel

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, presentó una propuesta para sancionar a Israel en respuesta a sus operaciones militares en Gaza.

En respuesta a las operaciones militares en la Franja de Gaza , la Comisión Europea , el órgano ejecutivo de la Unión Europea , ha propuesto sanciones contra Israel . El paquete incluye el aumento de impuestos a ciertas importaciones de Israel y sancionar a dos ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu .  

Las comerciales, si fueran adoptadas por los países de la UE, encarecerían en unos 227 millones de euros el coste de determinadas importaciones medidas israelíes, principalmente de origen agrícola. La Comisión Europea también propuso sancionar a dos ministros israelíes de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, responsable de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, responsable de Finanzas, según un responsable comunitario.

Violación de acuerdo UE-Israel

«Quiero ser muy clara, el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza» , afirmó en conferencia de prensa la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas . «Todos coincidimos en que la situación en Gaza sigue yendo en la dirección equivocada. Debemos aprovechar las herramientas a nuestra disposición para presionar al Gobierno israelí a que cambie de rumbo», declaró Kallas.

Una revisión interna de la UE concluyó que las acciones de Israel en el territorio asediado violan un acuerdo entre la UE e Israel que obliga a ambas partes a respetar los derechos humanos. «Suspender las concesiones comerciales e imponer sanciones a ministros extremistas, colonos violentos y agentes de Hamás enviaría un mensaje contundente de la Unión Europea: esta guerra debe terminar, el sufrimiento debe cesar y los rehenes deben ser liberados», prosiguió la jefa diplomática.

No está claro si la propuesta podrá encontrar el respaldo necesario entre los 27 Estados miembros de la UE. La suspensión de los beneficios comerciales para Israel requeriría la aprobación de 15 países que, en conjunto, representan al menos el 65 por ciento de la población total de la UE. 

Con información de Agencia DW

