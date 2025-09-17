Urgente!

Europa propone paquete de sanciones contra Israel
Cómo llegar a la pensión máxima del IESS: el sueldo exacto y los años que necesitas para jubilarte con más de $2.500
Colombia da nacionalidad al exvicepresidente ecuatoriano Glas
Venezuela denuncia que EE.UU. intenta obstaculizar la actividad pesquera en sus aguas 
September 17, 2025

Cómo llegar a la pensión máxima del IESS: el sueldo exacto y los años que necesitas para jubilarte con más de $2.500

  • septiembre 17, 2025
  • 0
  • 106
  • 2 Min Read

El cálculo de la pensión se realiza promediando los cinco mejores sueldos registrados en la vida laboral.

El retiro laboral es uno de los principales anhelos de la clase trabajadora en Ecuador. Sin embargo, la pensión que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) varía.

El cálculo de la pensión se realiza promediando los cinco mejores sueldos registrados en la vida laboral. Ese valor se multiplica por un coeficiente que determina la pensión mensual del jubilado.

Sin embargo, la normativa impone límites. En 2025, el salario básico unificado (SBU) es de 470 dólares, y a partir de ese monto se establecen pensiones mínimas y máximas, según los años de aportación.

Pensiones máximas

Años de aportaciónPorcentaje del SBUCantidad en 2025
Hasta 10 años250 %$ 1.175
De 15 a 19 años300 %$ 1.410
De 20 a 24 años350 %$ 1.645
De 25 a 29 años400 %$ 1.880
De 30 a 34 años450 %$ 2.125
De 35 a 39 años500 %$ 2.350
40 años y más550 %$ 2.585

¿Qué se necesita para alcanzar la pensión máxima?

Para recibir la pensión más alta prevista por el IESS, de $ 2.585 mensuales (550 % del SBU en 2025), es necesario cumplir con 40 años o más de aportaciones.

Sin embargo, este requisito por sí solo no garantiza el beneficio: también es indispensable que los sueldos registrados permitan alcanzar ese cálculo, ya que la fórmula se basa en los promedios de los mejores ingresos del afiliado.

Para jubilarte con la pensión máxima de $ 2.585, necesitas además que el promedio de tus cinco mejores años de sueldo se ubique alrededor de este rango.

Si ganas más que eso, igual recibirás $ 2.585, porque es el tope. (I)

Confirmado.net-El Universo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020