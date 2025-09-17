Colombia da nacionalidad al exvicepresidente ecuatoriano Glas

Sin embargo, la cancillería de Ecuador respondió que «no ha recibido ningún documento oficial relacionado con el otorgamiento de la nacionalidad colombiana”.



Colombia otorgó la nacionalidad al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas , condenado y detenido en su país por corrupción, según un documento difundido este martes (16.09.2025) por el presidente Gustavo Petro y reproducido por medios locales.

Glas fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicosImagen: Daniel Tapia/dpa/picture Alliance

Antigua fórmula presidencial del socialista Rafael Correa (2013-2017), Glas fue capturada el año pasado en una incursión policial en la embajada de México en Quito , que provocó la ruptura de relaciones entre ambos países.

Petro este anunció martes en la red social X que Glas se había convertido en ciudadano colombiano y publicó un documento firmado por el cónsul de Colombia en Quito, pero luego borró el mensaje.

Glas «obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano», había escrito el mandatario izquierdista, distanciado del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa .

Sin embargo, la cancillería de Ecuador respondió que «no ha recibido ningún documento oficial relacionado con el otorgamiento de la nacionalidad colombiana».

Glas también es ciudadano alemán. En julio, fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

El exvicepresidente de 56 años tiene tres condenas, una de ellas por la trama de sobornos de la brasileña Odebrecht que salpicó a varias naciones latinoamericanas.

