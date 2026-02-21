Urgente!

Trump viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril, dice funcionario de la Casa Blanca
February 21, 2026

Trump viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril, dice funcionario de la Casa Blanca

El presidente de EEUU, Donald Trump, viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril, informó este viernes la prensa acreditada en la Casa Blanca, citando a un funcionario del Gobierno.

El 12 de febrero, el diario South China Morning Post publicó que el mandatario estadounidense podría viajar a China el 31 de marzo para una visita de tres días en medio de tensiones económicas entre ambos países.

Trump dijo la semana pasada que esperaba «con ansias» ese viaje para reunirse con su par Xi Jinping.

A finales de noviembre, Xi invitó a Trump a visitar China en abril.

En ese entonces, Trump invitó a Xi e informó que el mandatario chino realizaría una visita oficial a EEUU a finales de 2026.

Con información de AGENCIA SPUTNIK

