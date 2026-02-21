Urgente!

February 21, 2026

Sagrada Familia de Barcelona, la iglesia más alta del mundo

  febrero 21, 2026
La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona alcanzó este viernes su altura final tras completar la cruz de su torre central, que corona con sus 172,5 metros la que es la iglesia más alta del mundo.

El templo modernista de la catedral catalana era ya el más alto desde octubre pasado, cuando la torre alcanzó los 162,91 metros con el inicio de la instalación del primer segmento de la cruz, superando así el récord anterior, establecido por la catedral de Ulm, de estilo gótico pero terminada en el siglo XIX, cuya torre alcanza los 161,50 metros de altura.

Una enorme grúa amarilla elevó la última pieza de la gran cruz blanca de 17 metros de altura y 13,5 de anchura que completa la Torre de Jesucristo, la más alta de las 18 proyectadas por Antoni Gaudí hace más de 140 años.

Cientos de turistas fuera del templo contemplaban con curiosidad la operación. Alrededor de la torre todavía quedan los andamios, que se irán retirando progresivamente para estar listos el 10 de junio, cuando está prevista la bendición de la torre, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

El templo, que es el edificio más alto de la ciudad desde el pasado agosto, queda un poco por debajo de la montaña de Montjuic, de 177 metros, siguiendo las indicaciones del arquitecto catalán, de profunda fe católica, que no quería sobrepasar lo que consideraba la obra de Dios.

Mas información en Deutsche Welle

