Por qué hoy la sostenibilidad necesita espacios de decisión y acción

La sostenibilidad dejó de ser una narrativa corporativa para convertirse en una variable crítica del mercado. El Edelman Trust Barometer 2024 señala que más del 70 % de las personas espera que las empresas lideren cambios sociales y ambientales, mientras que el PwC Global Investor Survey 2023 confirma que los inversionistas priorizan compañías que integran riesgos climáticos y criterios ESG en su estrategia.

En paralelo, los activos gestionados bajo criterios sostenibles superan los USD 30 billones a nivel mundial, según el Global Sustainable Investment Review. La señal es inequívoca: reputación, acceso a capital y competitividad dependen cada vez más de resultados medibles, verificables y comparables.

En Ecuador, este desafío implica pasar del discurso a la evidencia. Bajo una metodología desarrollada por Grupo Ekos en alianza con INCAE Business School, nació el Ecuador Sustainable Index 1000, un estudio inédito que mide el desempeño real de las empresas ecuatorianas en dimensiones ambientales, sociales, financieras y de gobernanza.

Contar con data local y comparable permite convertir la sostenibilidad en gestión estratégica, vinculando los criterios ESG con eficiencia operativa, mitigación de riesgos, atracción de talento, productividad y rentabilidad.

En este contexto, espacios como la Ekos Kumbre de Sostenibilidad adquieren un rol determinante, al trasladar la conversación desde el discurso hacia la toma de decisiones. Además, democratizan el acceso a información y benchmarks confiables, aceleran el aprendizaje a partir de experiencias reales y articulan agendas entre empresa privada, sector público y academia.

Estos encuentros elevan estándares, reducen la improvisación y facilitan que las organizaciones integren la sostenibilidad en su planificación estratégica, sus indicadores de desempeño y su visión de largo plazo, consolidándola como un eje central de competitividad.

Para la edición 2026, a celebrarse el 22 y 23 de abril, la agenda contará con líderes internacionales como Henk Rogers, presidente de The Tetris Company y fundador de Blue Planet Foundation, quien impulsó el compromiso legal de Hawái para alcanzar el 100 % de energía renovable para 2045.

También participará Carlos Alvarado Quesada, expresidente de Costa Rica, reconocido por liderar el plan de descarbonización de su nación. Su presencia reafirma el alcance global de la Kumbre y conecta al sector empresarial ecuatoriano con hitos de transformación energética y liderazgo estratégico.

Desde hace más de tres décadas, Grupo Ekos ha asumido un rol que trasciende el de medio de comunicación, consolidándose como generador de contenido de alto valor y articulador de conversaciones estratégicas para el desarrollo empresarial del país. La Ekos Kumbre de Sostenibilidad es una expresión de ese compromiso: un espacio que sitúa la data, la ética y el bienestar humano en el centro de la estrategia, entendiendo la sostenibilidad como un proceso de mejora continua.

Más que un evento, la Kumbre se concibe como un acelerador de transformación, donde conocimiento, ética y bienestar humano se integran a la estrategia empresarial para construir organizaciones resilientes, competitivas y preparadas para los desafíos del largo plazo.

Enlace de inscripción: https://ekoscumbresostenibilidad.com/

