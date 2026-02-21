Mazda Match Point acompañó histórico triunfo en Copa Davis

Ecuador escribió una de las páginas más memorables de su historia deportiva al derrotar en Quito al histórico y 28 veces campeón del mundo, el Australia Davis Cup Team, en la serie oficial de la Copa Davis. En este escenario de máxima tensión competitiva, Mazda Ecuador fue el vehículo oficial del torneo, acompañando cada jornada bajo su plataforma estratégica “Mazda Match Point”.

Un triunfo que marca la historia del tenis ecuatoriano

La victoria ante una de las selecciones más laureadas del mundo no solo representa un resultado deportivo. Simboliza carácter, preparación y confianza.

En Quito, ante un rival de tradición mundialista, Ecuador supo imponerse en el punto decisivo, consolidando una actuación que ya forma parte de la memoria colectiva del tenis nacional.

Este logro eleva el posicionamiento del país en el circuito internacional y fortalece el desarrollo de nuevas generaciones de deportistas.

Mazda Match Point: precisión dentro y fuera de la cancha

A través de su plataforma Mazda Match Point, la marca reafirmó su conexión natural con el tenis, un deporte que representa valores alineados con su ADN:

Disciplina

Concentración

Precisión técnica

Alto desempeño

En el tenis, como en la conducción, todo se define en el instante decisivo. Cada movimiento importa. Cada detalle cuenta.

Como vehículo oficial, Mazda acompañó:

Traslados de delegaciones

Logística operativa

Momentos clave de la competencia

Consolidando así su compromiso con el deporte ecuatoriano.

Más que patrocinio: una apuesta por la cultura deportiva

Este hito deportivo trasciende la competencia. Refuerza la importancia de construir cultura deportiva y generar experiencias que conecten con el orgullo nacional.

Mazda Ecuador ratifica con esta participación su apuesta de largo plazo por el desarrollo del tenis en el país, fortaleciendo una visión donde la marca no solo está presente en los escenarios, sino que se integra a los momentos que definen la historia.

El liderazgo se demuestra en el punto decisivo

La histórica serie en Quito evidenció que el liderazgo se construye en escenarios de presión máxima. Para Mazda, ese principio también se vive al volante.

La precisión, la ingeniería japonesa y la búsqueda constante de alto desempeño son parte de una filosofía que encuentra en el tenis una metáfora perfecta: ganar el punto decisivo. FIN