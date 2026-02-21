Gobierno de Argentina celebra aprobación de proyecto de reforma laboral en Diputados

El Gobierno argentino destacó este viernes la aprobación parcial del proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara de Diputados, una de las iniciativas más importantes de la administración del presidente Javier Milei.

«La Oficina del Presidente celebra la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales que el presidente Javier Milei prometió», señaló el órgano en un comunicado.

La aprobación del proyecto por 135 votos a favor y 115 en contra en la madrugada del viernes, «significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales, y lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio», enumeró la oficina de Milei.

El proyecto de legislación, que debe volver al Senado para su sanción definitiva, simplifica y digitaliza los procesos de formalización laboral, además de actualizar licencias y procedimientos, ordenar responsabilidades y establecer reglas claras, destacó el Ejecutivo.

Además, el Gobierno resaltó que el proyecto de ley también incorpora incentivos concretos para la formalización del empleo junto con «mecanismos que reducen la conflictividad judicial», además de eliminar distorsiones que impedían el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

La votación fue seguida desde las barras del plenario por la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, mientras el jefe de Estado se encontraba en Washington para participar de la reunión inaugural de la Junta de Paz promovida por su par de EEUU, Donald Trump.

El proyecto de reforma laboral, que fue rechazado con una huelga general convocada por la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), y con una movilización frente al Congreso organizada por partidos de izquierda y movimientos sociales, facilitará la contratación, hará que aumente el empleo registrado y la inversión, sostuvo el Gobierno.

Después del esfuerzo que han realizado los argentinos para alcanzar la macroestabilidad económica, monetaria y fiscal, la reforma laboral «es un paso más para consolidar» el «proceso» de hacer «Argentina grande nuevamente», completó el comunicado del Gobierno en alusión al eslogan que utiliza el presidente de EEUU con respecto a su país.

El debate en la Cámara de Diputados se prolongó por más de diez horas, mientras el acatamiento al paro general de 24 horas dispuesto por la CGT fue de más del 90 por ciento, según destacó la central sindical.

La iniciativa del oficialismo que modifica el régimen de trabajo actual, vigente desde 1974, habilita jornadas de hasta 12 horas diarias a través de un banco que remplazaría por horas libres o jornadas reducidas el pago del tiempo adicional trabajado.

El texto autoriza al empleador a fraccionar las vacaciones de sus empleados por un mínimo de siete días y a que ese período de descanso pueda ser usufructuado en temporada de verano cada dos años.

La iniciativa del oficialismo también extiende el período de prueba en varios regímenes especiales, como el que concierne a los trabajadores rurales o a las trabajadoras de casas particulares.

Se establece además un régimen específico para los empleos relacionados con plataformas digitales, sector en el que el empleado es considerado un trabajador independiente, y como tal, no tiene derecho a vacaciones pagas o al aguinaldo.

La propuesta también crea un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, financiado a través de la seguridad social, y establece además la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.

El oficialismo accedió a retirar en las últimas horas un artículo que habilitaba al empleador a pagar entre el 50 y el 75 por ciento de su sueldo al trabajador que se ausente por enfermedad o accidente no laboral.

La modificación del proyecto original impidió que la Cámara de Diputados sancionara la reforma, ya que el texto debe volver al Senado para su aprobación definitiva.

Con información de AGENCIA SPUTNIK