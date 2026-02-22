Elecciones en la FEF: entre la polémica y la continuidad

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) atraviesa un momento decisivo. El actual presidente, Francisco Egas, ha oficializado su candidatura para la reelección en el periodo 2027-2031, en medio de un debate jurídico sobre los límites de mandato establecidos por la reforma de la Ley del Deporte y los estatutos de la FEF. La FIFA y la Conmebol han respaldado la interpretación que permite su postulación, al no contabilizar el periodo 2019-2023 dentro del límite de mandatos.

El respaldo de las asociaciones provinciales

En un documento dirigido a la Comisión Electoral de la FEF, varias asociaciones provinciales ratificaron su apoyo a Egas, destacando que su adhesión fue “libre y voluntaria” y motivada por el reconocimiento al crecimiento institucional de la Federación durante su gestión. Además, denunciaron a Esteban Paz y su equipo por realizar campaña anticipada, lo que consideran una infracción a la normativa electoral de la FEF.

“Los representantes de las Asociaciones Provinciales de Fútbol hemos suscrito la carta de respaldo en favor de la candidatura del señor Francisco Egas Larreategui de manera libre y voluntaria, sin que haya mediado injerencia ni presión de ningún tipo”

Los logros de la administración Egas

Durante su gestión, Egas ha sido reconocido por:

Clasificación de la selección ecuatoriana al Mundial 2026 , consolidando un proceso deportivo que busca estabilidad y proyección internacional.

, consolidando un proceso deportivo que busca estabilidad y proyección internacional. Fortalecimiento institucional de la FEF , con mejoras en transparencia y gestión administrativa.

, con mejoras en transparencia y gestión administrativa. Respaldo internacional , con aval de FIFA y Conmebol en momentos clave, lo que ha dado legitimidad a sus decisiones.

, con aval de FIFA y Conmebol en momentos clave, lo que ha dado legitimidad a sus decisiones. Impulso al fútbol femenino y juvenil, con programas de desarrollo que han ampliado la base competitiva del país.

La elección del próximo 17 de marzo de 2026 en Guayaquil será crucial. La selección nacional se prepara para disputar el Mundial, y la estabilidad organizativa de la FEF aparece como un factor determinante para evitar distracciones internas. La continuidad de Egas, según sus partidarios, garantizaría que el proceso deportivo llegue sin tropiezos a la cita mundialista.

Un proceso bajo lupa

La polémica no se limita a lo jurídico. La disputa con Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, abre un escenario de confrontación dentro del fútbol ecuatoriano.

Mientras Egas busca consolidar su proyecto con respaldo institucional, Paz representa una alternativa que cuestiona la legitimidad de la reelección. La Comisión Electoral de la FEF deberá garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia y respeto a la normativa.

En definitiva, las elecciones de la FEF no solo definirán quién liderará el organismo en los próximos años, sino también el rumbo de la selección ecuatoriana en un momento histórico: su participación en el Mundial 2026. La pregunta que queda en el aire es si la Federación logrará blindar su proceso deportivo de las tensiones políticas que hoy la rodean. Fin