Rusos celebran la «Máslenitsa» en Ecuador para despedir el invierno de su país

Quito, 22 feb (Sputnik).- Ciudadanos rusos residentes en Ecuador e integrantes del cuerpo diplomático, encabezados por el embajador Vladímir Sprinchán, celebraron este sábado la «Máslenitsa», una tradición ancestral de su país para despedir el invierno y recibir la primavera.

«Es una fiesta para saludar la primavera, para saludar al sol y para esperar el regreso de la temporada que significa el inicio de la vida», anotó el embajador Vladímir Sprinchán, al dirigirse a los presentes.

El diplomático señaló que esta fiesta es para los rusos el cierre de una etapa en la que han enfrentado duros temporales, con temperaturas gélidas y nieve durante unos tres meses.

Recordó que el panqueque «blinís» que se ofrece para comer en esta ceremonia representa el sol que llega con la primavera.

En una «dacha», casa campestre, justo en San Antonio de Pichincha (norte), parroquia rural de Quito, capital ecuatoriana, en la llamada Ciudad Mitad del Mundo, tuvo lugar este evento.

Los residentes rusos y sus familiares se reunieron para compartir alimentos típicos como los «blinís» que acompaña esta ceremonia.

Además, se procedió a la quema de una muñeca de trapo elaborada a tamaño natural, con lo cual se destruye todo lo que simboliza la oscuridad, la etapa de escasez y lo viejo, para recibir la luz, la abundancia y una nueva etapa.

Alrededor de las llamas, los participantes hicieron una rueda cantando una canción, entre ellos los hijos de ciudadanos rusos y amigos ecuatorianos.

Los asistentes llevaron igualmente sus platos típicos para compartir en una mesa común, en la cual mostraron su alegría por una nueva etapa de la vida.

Marina Smirnova, presidenta del Consejo de Coordinación de Compatriotas Rusos en Ecuador, expresó su beneplácito por la asistencia de sus compatriotas para festejar esta hermosa tradición rusa.

Los rusos celebran la «Máslenitsa» en todos los rincones de su país y del mundo donde residan, para augurar, además, una buena cosecha en el año.

Este es igualmente un momento especial para estrechar los lazos de hermandad, en este caso entre los rusos residentes en Ecuador, donde la comunidad busca siempre el espacio para mantener viva sus tradiciones.

