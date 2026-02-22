Urgente!

Lula envía mensaje a Trump exigiendo trato igualitario entre naciones
Rusos celebran la «Máslenitsa» en Ecuador para despedir el invierno de su país
Elecciones en la FEF: entre la polémica y la continuidad
Gobierno de Argentina celebra aprobación de proyecto de reforma laboral en Diputados
February 22, 2026

Lula envía mensaje a Trump exigiendo trato igualitario entre naciones

  • febrero 22, 2026
  • 0
  • 57
  • 2 Min Read

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró este domingo (22.02.2026) su visita oficial a India con un mensaje de soberanía frente a la polarización global, advirtiendo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Brasil no aceptará un papel de subordinación.

«Quiero decirle al presidente Trump que nosotros no queremos una nueva Guerra Fría. No queremos tener preferencia por ningún país (…) Queremos tratar a todos en igualdad de condiciones y recibir de ellos un trato también igualitario», afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en Nueva Delhi, antes de partir hacia Corea del Sur.

Esta postura llega apenas 24 horas después de que Lula y el primer ministro indio, Narendra Modi, firmaran un acuerdo estratégico de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos que busca asegurar el suministro de tierras raras, litio y niobio, del cual Brasil posee el 90 % de las reservas mundiales, para blindar la soberanía tecnológica de ambos países frente a la hegemonía de China y las presiones de Washington.

Colonia tecnológica

El líder brasileño subrayó que Brasil no aceptará ser tratado como una «colonia tecnológica» y contrapuso su relación con la India, calificada de «política de iguales», frente al autoritarismo de las potencias que intentan imponer condiciones unilaterales.

Mas información en Deutsche Welle

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024