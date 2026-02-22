Lula envía mensaje a Trump exigiendo trato igualitario entre naciones

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró este domingo (22.02.2026) su visita oficial a India con un mensaje de soberanía frente a la polarización global, advirtiendo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Brasil no aceptará un papel de subordinación.

«Quiero decirle al presidente Trump que nosotros no queremos una nueva Guerra Fría. No queremos tener preferencia por ningún país (…) Queremos tratar a todos en igualdad de condiciones y recibir de ellos un trato también igualitario», afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en Nueva Delhi, antes de partir hacia Corea del Sur.

Esta postura llega apenas 24 horas después de que Lula y el primer ministro indio, Narendra Modi, firmaran un acuerdo estratégico de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos que busca asegurar el suministro de tierras raras, litio y niobio, del cual Brasil posee el 90 % de las reservas mundiales, para blindar la soberanía tecnológica de ambos países frente a la hegemonía de China y las presiones de Washington.

Colonia tecnológica

El líder brasileño subrayó que Brasil no aceptará ser tratado como una «colonia tecnológica» y contrapuso su relación con la India, calificada de «política de iguales», frente al autoritarismo de las potencias que intentan imponer condiciones unilaterales.

