February 22, 2026

Ferrocarriles de China registran 258 millones de viajes de pasajeros desde inicio de período de viajes por Fiesta de la Primavera

   BEIJING, 22 feb (Xinhua) — Los ferrocarriles de China han registrado 258 millones de viajes de pasajeros hasta ahora durante los 40 días del período de viajes de la Fiesta de la Primavera de este año, en momentos en que la temporada alta de viajes superó su punto medio, informó hoy domingo el operador ferroviario nacional.

   El 21 de febrero, vigésimo día de la temporada alta de viajes con motivo de la efeméride en 2026, se registraron aproximadamente 17,19 millones de viajes de pasajeros, según China State Railway Group Co., Ltd.

   De acuerdo con los cálculos de la compañía, el volumen de pasajeros se mantendrá alto el domingo, con un estimado de 17,93 millones de viajes. Se han programado un total de 2.203 trenes de pasajeros adicionales para satisfacer la disparada en la demanda.

   Las autoridades ferroviarias han incrementado la capacidad de transporte en las principales rutas, mejorado los servicios en las estaciones y a bordo de los trenes, y tomado medidas adicionales para mejorar la experiencia de viaje.

   La Fiesta de la Primavera, que marca el inicio del Año Nuevo en el calendario lunar, cayó este año el 17 de febrero. El auge de viajes, que en chino lleva el nombre de «chunyun», a menudo se describe como la mayor migración humana anual en todo el mundo. En esta ocasión, el período de viajes de 40 días, en el que la mayoría de personas viajan de vuelta a sus lugares de origen, y muchas otras hacen turismo, se extiende del 2 de febrero al 13 de marzo. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA

