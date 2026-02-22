Urgente!

February 22, 2026

Cae Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, el narco más buscado, en un operativo de seguridad

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación es abatido por el Ejército tras décadas burlando a la justicia, después de un operativo en la sierra de Jalisco que ha desatado una reacción violenta en diversos estados del país

El Ejército mexicano ha abatido este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según ha confirmado la Secretaría de la Defensa en un comunicado. La dependencia ha señalado que agentes de diferentes corporaciones lanzaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al criminal, gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y a “información complementaria” aportada por Estados Unidos. En el operativo, “personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro criminales fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a Ciudad de México”. Entre estos últimos tres estaba El Mencho, que contaba alrededor de 60 años.

Mae información en El País

