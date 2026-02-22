Urgente!

Tenis.-El tenista español Carlos Alcaraz arrasa a Fils en la final y conquista Doha
Cae Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, el narco más buscado, en un operativo de seguridad
Ferrocarriles de China registran 258 millones de viajes de pasajeros desde inicio de período de viajes por Fiesta de la Primavera
Lula envía mensaje a Trump exigiendo trato igualitario entre naciones
Tenis.-El tenista español Carlos Alcaraz arrasa a Fils en la final y conquista Doha

MADRID Feb. (EUROPA PRESS) –

El tenista español Carlos Alcaraz barrió (6-2, 6-1) al francés Arthur Fils este sábado en la final del torneo ATP 500 de Doha para alargar su pletórico inicio de 2026 con el 26º título de su carrera.

El reciente campeón del Abierto de Australia necesitó menos de una hora para triunfar en una nueva final y mantener un pleno sin rival en lo que va de año (12-0). El número uno del mundo pasó por encima de un Fils atenazado por los nervios e incapaz de encontrar resquicio en un Alcaraz que venía bien rodado en Catar.

El murciano había superado cuatro partidos exigentes en Doha y, el último, fue el más sencillo. Así, el tenista más joven de la historia en completar el ‘Grand Slam’ tras su victoria en Melbourne hace tres semanas, agrandó su palmarés y su fortaleza al frente del ranking ATP, 3.200 puntos de ventaja sobre Jannik Sinner.

Fils, con dos derrotas el año pasado ante Alcaraz, no fue capaz de soltar su tenis y acumuló muchos errores. El español le rompió en el primer juego de la final y en el quinto sumó un segundo ‘break’ que confirmó el monólogo. Tras el 6-2, el francés no levantó cabeza, tampoco le dejó un Alcaraz que cumplió con su papel, sin relajarse, tratando de bordar su actuación.

El de El Palmar rompió de nuevo de inicio en el segundo set y esta vez llegó al 4-0 sin dar tregua. La máquina murciana saboreó los últimos juegos con más golpes de calidad y una clase magistral para conquistar Doha. Ahora, Alcaraz pondrá su ojo en Indian Wells, donde confía en seguir la racha, que también reluce en pista dura al aire libre, donde ha ganado sus últimos 30 partidos.

Con información de Europa Press

