México, un país en alerta tras la caída de El Mencho
México, un país en alerta tras la caída de El Mencho

Una decena de Estados ha suspendido las clases para el lunes y otros tantos han convocado a sus mesas de Seguridad para vigilar la ola de violencia desatada por el Cartel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder.

Un hombre fue abatido y un país entero entró en alerta. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el criminal más buscado del mundo, murió el domingo tras un operativo del Ejército mexicano en la sierra de Jalisco y las consecuencias de esa caída se propagaron como fuego por las arterias de México.

Una decena de Estados ha suspendido las clases escolares para este lunes, otros tantos gobernadores han convocado con urgencia a sus gabinetes de seguridad para vigilar la ola de violencia desatada por el crimen, la Cámara de Transportes ha pedido a los conductores de camiones que busquen resguardo y Estados Unidos ha alertado a sus ciudadanos en casi un tercio del país que no salgan de sus viviendas. Mientras, en Jalisco, la cuna del CJNG, todavía se contrae la respiración: ¿cuál va a ser la reacción del grupo criminal más poderoso del país ante la inesperada muerte de su líder?

Fueron los bloqueos y el fuego los primeros que alertaron. Hay señales que la historia reciente de México ha enseñado a interpretar: el cartel responde con fiereza cuando tocan a su cúpula. Lo vivió Culiacán, dos veces, en el primer intento frustrado de arrestar al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, alias El Ratón, y en el segundo, ya cuando el Ejército se lo consiguió llevar esposado.

Las consecuencias fueron el asedio de la capital de Sinaloa. La misma escena empezó en la mañana de este domingo cuando densas columnas de humo empezaron a surcar el cielo de Puerto Vallarta. En la joya turística de Jalisco —destino habitual de estadounidenses y canadienses— la noticia corrió como la pólvora. El Señor de los Gallos había sido neutralizado y los suyos no iban a quedarse parados.

