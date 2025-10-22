Trump se pronuncia sobre su posible reunión con Putin

El presidente de EE.UU. prometió ofrecer detalles de los planes dentro de un par de días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desmintió este martes que la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, haya sido cancelada y prometió ofrecer detalles dentro de un par de días.

«No dije que reunirse con Putin sería una pérdida de tiempo«, afirmó Trump tras rumores sobre la supuesta cancelación de la próxima cumbre con el líder ruso en Budapest.

Al mismo tiempo aseguró que no quiere «que la reunión sea una pérdida de tiempo».

«No quiero perder el tiempo, así que ya veré qué pasa», precisó Trump.

«No hemos tomado una decisión«, añadió.

El mandatario dio a entender a periodistas que existe un gran factor de imprevisibilidad relacionado con la situación en el frente entre las fuerzas rusas y ucranianas.

«Ya saben, nunca se sabe lo que va a pasar. Pero están sucediendo muchas cosas en ese frente, en el frente de guerra, con Ucrania y Rusia. Y en los próximos dos días les informaremos de lo que estamos haciendo», explicó.

Las declaraciones de Trump tienen lugar luego de que algunos medios internacionales cuestionaran la viabilidad de los planes para la próxima reunión entre Putin y Trump.

Al respecto, el enviado especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, acusó a estos medios de comunicación de distorsionar los comentarios sobre la próxima reunión para socavarla.

Anteriormente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, al responder a una pregunta sobre la reciente publicación de un periodista de Axios de que el mandatario estadounidense no tiene previsto reunirse con el líder ruso, en «un futuro próximo», la calificó de «un auténtico circo informativo del partido belicista«.

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, mantuvieron el jueves pasado una conversación telefónica durante la cual acordaron reunirse en la capital de Hungría. «Creo que se logró un gran avance con la conversación telefónica de hoy», concluyó Trump en un mensaje en sus redes sociales, calificando la llamada de «muy productiva».

Desde el Kremlin indicaron que ambas partes se dedicarán «sin demora» a preparar la nueva reunión. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, apuntó que fue el líder estadounidense quien mencionó Budapest como posible lugar para mantener las conversaciones, una propuesta que su homólogo ruso apoyó.

Confirmado.net – RT