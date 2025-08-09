Urgente!

Trump ordena al Pentágono intervenir en el combate a cárteles de droga extranjeros
Perú fue el país con mayor inversión extranjera directa en 2024 en Latinoamérica y Caribe
Francia condena «enérgicamente» el plan del Gobierno israelí de «preparar la ocupación total» de Gaza
La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes
August 9, 2025

Trump ordena al Pentágono intervenir en el combate a cárteles de droga extranjeros

  • agosto 9, 2025
  • 0
  • 62
  • 2 Min Read

El presidente de EEUU, Donald Trump, autorizó en secreto al Pentágono a usar la fuerza militar contra cárteles de droga extranjeros, informó este viernes el diario The New York Times, citando a funcionarios del Gobierno.

Según el informe, el Pentágono tiene autorización para utilizar recursos militares contra «ciertos cárteles de droga latinoamericanos» que la administración Trump había clasificado como organizaciones terroristas.

Oficiales militares estadounidenses ya han comenzado a desarrollar estrategias para cumplir con la orden dictada por el mandatario, de acuerdo con el periódico.

La medida sienta las bases para posibles operaciones militares directas en territorios extranjeros tanto en el mar como en tierra firme, y otorga a las Fuerzas Armadas la potestad de dar captura o muerte a individuos involucrados en el narcotráfico.

La decisión de Trump marca un paso más agresivo en relación a su compromiso de combatir el narcotráfico hacia EEUU.

En febrero, el Departamento de Estado clasificó al Tren de Aragua de Venezuela, a la Mara Salvatrucha ( conocida como MS-13) y a varios otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras.

A finales de julio, la administración Trump también incluyó al Cártel de los Soles de Venezuela en su lista de organizaciones terroristas.

Luego de estas designaciones, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, advirtió a las autoridades mexicanas que el Ejército estadounidense estaba preparado para tomar medidas si el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum no respondía a sus requerimientos. 

Con información de Agencia Sputnik

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024