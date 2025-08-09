Trump ordena al Pentágono intervenir en el combate a cárteles de droga extranjeros

El presidente de EEUU, Donald Trump, autorizó en secreto al Pentágono a usar la fuerza militar contra cárteles de droga extranjeros, informó este viernes el diario The New York Times, citando a funcionarios del Gobierno.

Según el informe, el Pentágono tiene autorización para utilizar recursos militares contra «ciertos cárteles de droga latinoamericanos» que la administración Trump había clasificado como organizaciones terroristas.

Oficiales militares estadounidenses ya han comenzado a desarrollar estrategias para cumplir con la orden dictada por el mandatario, de acuerdo con el periódico.

La medida sienta las bases para posibles operaciones militares directas en territorios extranjeros tanto en el mar como en tierra firme, y otorga a las Fuerzas Armadas la potestad de dar captura o muerte a individuos involucrados en el narcotráfico.

La decisión de Trump marca un paso más agresivo en relación a su compromiso de combatir el narcotráfico hacia EEUU.

En febrero, el Departamento de Estado clasificó al Tren de Aragua de Venezuela, a la Mara Salvatrucha ( conocida como MS-13) y a varios otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras.

A finales de julio, la administración Trump también incluyó al Cártel de los Soles de Venezuela en su lista de organizaciones terroristas.

Luego de estas designaciones, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, advirtió a las autoridades mexicanas que el Ejército estadounidense estaba preparado para tomar medidas si el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum no respondía a sus requerimientos.

Con información de Agencia Sputnik