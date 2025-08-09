Urgente!

August 9, 2025

Perú fue el país con mayor inversión extranjera directa en 2024 en Latinoamérica y Caribe

  agosto 9, 2025
Perú fue el país con mayor crecimiento de inversión extranjera directa en la región Latinoamérica y Caribe durante 2024, informó este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

«Perú fue el país con el mayor crecimiento de inversión extranjera directa (IED) en la región durante 2024. La IED en el país creció 56,7 por ciento respecto al 2023, muy por encima del promedio regional (7,1 por ciento) y de economías como México (47,9 por ciento) y Brasil (13,8 por ciento)», señaló el MEF en un comunicado.

La IED es aquella en la que un capital extranjero invierte en un país con el objetivo de establecer una participación significativa y duradera en la gestión de una empresa.

La cartera indicó que los datos del crecimiento fueron tomados del último reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), titulado La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2025.

Según el MEF, el informe de la Cepal «resalta que en 2024 se anunciaron (en Perú) 81 nuevos proyectos de inversión por un valor total de 10.000 millones de dólares, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia» de covid-19.

Por su parte, el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, afirmó que los resultados del informe «demuestran que el Perú sigue siendo un destino atractivo para las inversiones de calidad», además de resaltar el trabajo del Gobierno por establecer un marco jurídico seguro para los capitales extranjeros.

Con información de Agencia Sputnik

