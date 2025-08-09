Francia condena «enérgicamente» el plan del Gobierno israelí de «preparar la ocupación total» de Gaza

París considera que la ampliación de la ofensiva «no contribuirá en absoluto a la seguridad de Israel ni a la de sus ciudadanos»

El Gobierno de Francia ha condenado «enérgicamente» el plan del Ejecutivo israelí adoptado durante la madrugada de este viernes para expandir sus operaciones militares en la Franja de Gaza y ha alertado de que «agravaría una situación ya catastrófica» y no permitirá la liberación de los rehenes o el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

«Francia condena enérgicamente el plan del Gobierno israelí para preparar la ocupación total de Gaza. Dicha operación agravaría una situación ya catastrófica sin permitir la liberación de los rehenes de Hamás, su desarme y su rendición», ha manifestado el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, la cartera diplomática ha emitido un comunicado en el que ha reiterado su «firme oposición a cualquier plan para ocupar la Franja y desplazar forzosamente a su población», alegando que dichas acciones «constituirían nuevas y graves violaciones del Derecho Internacional y conducirían a un callejón sin salida», según reza un comunicado.

«Constituirían un ataque a las legítimas aspiraciones de los palestinos a vivir en paz en un Estado viable, soberano y contiguo, y una amenaza para la estabilidad regional. No contribuirían en absoluto a la seguridad de Israel ni a la de sus ciudadanos, incluida la de los rehenes que aún se encuentran retenidos por Hamás en Gaza», ha declarado.

Asimismo, ha instado a la milicia palestina a la liberación «inmediata e incondicional» de los rehenes y a «aceptar las propuestas de alto el fuego en lugar de prolongar la dura situación que sufre el pueblo de Gaza con su postura obstruccionista». También ha exigido su desarme y rendición.

Por último, ha reiterado que «el futuro de la Franja de Gaza debe enmarcarse en un futuro Estado palestino liderado por la Autoridad Palestina». Por ello, ha prometido que «seguirá trabajando» por la implementación de la solución de dos Estados, que considera que es «la única que puede garantizar la paz y la seguridad duraderas a israelíes y palestinos».

Con información de Europa Press