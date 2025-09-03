Urgente!

Trump asegura estar «muy decepcionado» con Putin

  • septiembre 3, 2025
  • 0
  • 96
  • 2 Min Read

El mandatario de EE.UU. manifestó su frustración por la resistencia del ruso para alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , dijo en una entrevista de radio el martes (02.09.2025) que estaba «muy decepcionado» por la resistencia de su homólogo ruso, Vladimir Putin , en alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania tras su cumbre en Alaska .

«Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo», declaró Trump en el programa de radio de Scott Jennings cuando se le preguntó si se sentía traicionado por la respuesta de Putin. «Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado».

Trump, sin embargo, no dijo cuáles serían las posibles consecuencias que enfrentaría Rusia, pese a haber fijado recientemente un plazo de dos semanas para lograr un acuerdo de paz que vence a finales de esta semana.

El líder estadounidense agregó que no le preocupaba un posible eje entre Rusia y China, pese a que Putin se reunió el martes en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, antes de un gran desfile militar.

«No estoy absolutamente preocupado», dijo Trump. «Tenemos, con diferencia, las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros; créame, sería lo peor que podrían hacer», aseguró.

Con información de Agencia DW

