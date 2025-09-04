Más de mil familias de Quito recibirán las escrituras de sus terrenos 

El Concejo Metropolitano aprobó la regularización de 12 barrios que por años permanecieron en la informalidad.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes, de manera unánime, la regularización de 12 barrios que durante décadas permanecieron en la informalidad.

Con esta decisión, más de mil familias podrán acceder a las escrituras de sus terrenos, un paso fundamental para garantizar su patrimonio y acceder plenamente a los servicios básicos.

La resolución fue presentada en segundo debate por Gabriel Noroña, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Entre los sectores incluidos en el proceso se encuentran:

Barrio Salguero

Nuevo San Pablo de Turubamba

José Gabriel Alarcón

Ontaneda Alta IV Etapa

Las Acacias de Carapungo

Morales de la Mena del Hierro

Habas Corra, Yanahuaico

Vista Hermosa de Checa

Vertientes del Sur

Ana María Almeida

Santo Domingo de Conocoto Sector Flores

Desde el Concejo Metropolitano, las autoridades destacaron que esta medida responde a una deuda histórica con los quiteños.

La vicealcaldesa Fernanda Racines resaltó que son más de 1.200 personas las beneficiadas con la regularización de estos 12 barrios, mientras que Fidel Chamba agradeció la unidad de los vecinos que impulsaron este proceso.

El camino hacia la titularización continuará ahora con la Unidad Especial Regula Tu Barrio, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial y otras dependencias municipales, encargadas de emitir las escrituras correspondientes.

Según cifras oficiales, la actual administración ha entregado 5.800 títulos de propiedad, beneficiando a más de 23.000 habitantes, y en noviembre próximo se prevé otorgar 2.000 escrituras adicionales. (I)

Confirmado.net-El Universo