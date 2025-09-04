Urgente!

China se compromete con el camino del desarrollo pacífico
China se compromete con el camino del desarrollo pacífico

BEIJING, China se adherirá al camino del desarrollo pacífico, afirmó hoy miércoles por la mañana el presidente chino, Xi Jinping.

Durante la conmemoración del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia, Xi Jinping declaró que China seguirá firmemente el camino del desarrollo pacífico y abogará por la cooperación frente a los desafíos globales. Foto: Internet

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en un acto celebrado en Beijing para conmemorar el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

La humanidad se enfrenta nuevamente a la disyuntiva de paz o guerra, diálogo o confrontación, resultados de ganancias compartidas o juego de suma cero, señaló el mandatario chino.

El pueblo chino se mantendrá firme en el lado correcto de la historia y del progreso humano, se adherirá al camino del desarrollo pacífico y colaborará con el resto del mundo para construir una comunidad de futuro compartida para la humanidad, concluyó Xi.

Con información de Xinhua

