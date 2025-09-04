Estas dos bebidas podrían acelerar la pérdida del cabello y el encanecimiento prematuro

Estudios señalan que más del 80% de los hombres y casi la mitad de las mujeres experimentarán una pérdida significativa de cabello a lo largo de su vida.

Una revisión científica reciente ha puesto en el centro de atención a dos de las bebidas más consumidas en el mundo: los refrescos azucarados y el alcohol.

Según el análisis, estas bebidas no solo afectan la salud general, sino que también podrían estar acelerando la caída del cabello y el encanecimiento prematuro. El hallazgo resulta preocupante, ya que más del 80% de los hombres y casi la mitad de las mujeres experimentarán una pérdida significativa de cabello a lo largo de su vida.

Refrescos azucarados

El estudio, que reunió información de 17 investigaciones con más de 61.000 participantes de entre 7 y 77 años, mostró que un consumo excesivo de refrescos —equivalente a diez latas por semana— se relaciona con un mayor riesgo de pérdida capilar, sobre todo en hombres.

Los investigadores explican que los azúcares simples presentes en estas bebidas aumentan la producción de sebo en el cuero cabelludo, lo que puede obstruir los poros, generar inflamación y debilitar los folículos pilosos.

Alcohol

El alcohol tampoco salió bien parado. Dos de los estudios revisados lo vincularon tanto con la caída del cabello como con el encanecimiento prematuro. El exceso en su consumo deshidrata el cuerpo, dificulta la absorción de nutrientes esenciales y altera el equilibrio hormonal, factores que afectan directamente a la salud capilar. Además, el incremento del estrés oxidativo daña los folículos y reduce la producción de melanina, acelerando el proceso de aparición de las canas.

Un aliado clave

Sin embargo, no todas las noticias son negativas. La vitamina D surgió como un aliado clave para frenar la caída del cabello y favorecer su crecimiento. Cinco estudios de la revisión señalaron que niveles adecuados de este nutriente ayudan a mejorar la densidad y reducir la alopecia.

Otros elementos como el hierro, las proteínas, los productos de soja y las verduras crucíferas también mostraron beneficios en la salud capilar. Más allá de la nutrición, los especialistas recuerdan que existen tratamientos médicos eficaces, desde el uso de minoxidil hasta terapias con láser de baja intensidad e incluso cirugías de trasplante capilar en casos avanzados.

Confirmado.net – RT