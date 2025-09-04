Urgente!

September 4, 2025

Nature’s Garden presentó su nueva línea premium en el evento experiencial “Reconecta Contigo”

  • septiembre 4, 2025
  • 0
  • 92
  • 2 Min Read

Quito, 4 de septiembre de 2025 – Con gran éxito se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva línea premium de suplementos de Nature’s Garden en el evento “Reconecta Contigo”, realizado en el Go Hotel de Quito. Más de 100 asistentes, entre medios de comunicación, influencers de salud, profesionales del bienestar y aliados estratégicos, vivieron una experiencia única que combinó ciencia, innovación y bienestar integral.

El evento se desarrolló bajo el concepto de un viaje experiencial, en el que los invitados recibieron un boarding pass simbólico para embarcarse en una travesía hacia el bienestar, con tres escalas representadas por los nuevos productos premium:

  • Ashwagandha: reconexión interior.
  • Oxivida: vitalidad y energía antioxidante.
  • ProNad: rejuvenecimiento y longevidad celular.

Durante la jornada se entregaron kits exclusivos, se presentó el innovador estresómetro para medir en tiempo real los niveles de estrés, y se llevó a cabo un taller práctico de reconexión personal y bienestar emocional, dirigido por el coach internacional Joaquín Zevallos. El encuentro cerró con un cóctel y espacio de networking que permitió compartir experiencias en un ambiente de armonía y aprendizaje.

Con esta iniciativa, Nature’s Garden refuerza su compromiso con la salud integral de los ecuatorianos, ofreciendo fórmulas innovadoras con ingredientes de alta calidad que aportan a la salud física, emocional y mental.

