Transportistas esperan decreto para ampliar compensaciones por alza del diésel en Ecuador

El sector pide extender las transferencias mientras se define una tarifa real del pasaje que equilibre costos sin afectar a los usuarios.

Los transportistas públicos en Ecuador se mantienen a la expectativa de un nuevo decreto del Gobierno que amplíe el plazo de pago de compensaciones económicas tras el incremento del precio del diésel.

La medida, que beneficiaría a miles de operadores, es vista como un alivio temporal mientras se discute un ajuste estructural en las tarifas del transporte.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, adelantó que la extensión podría ser de uno o dos meses adicionales, aunque hasta este 21 de abril aún no se ha oficializado el decreto.

Compensaciones: alivio temporal para el sector

El Ejecutivo comenzó a pagar estas compensaciones desde septiembre de 2025, tras la reducción del subsidio al diésel y la implementación de un sistema de bandas ligado al mercado internacional del petróleo.

Hasta ahora, los montos entregados varían según el tipo de transporte:

Intercantonal: entre $400 y $700 por unidad

Intraprovincial: $1.000 por unidad

Interprovincial: $1.800 por unidad

En total, el Gobierno ha destinado más de $177 millones para cerca de 57.000 transportistas.

El pedido clave: ajuste de tarifas del pasaje

Desde la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, su presidente Miguel Bonilla señaló que el objetivo de fondo es lograr una tarifa técnica que refleje los costos reales del servicio.

“El transporte no puede seguir absorbiendo el impacto del incremento del diésel”, advirtió, al tiempo que insistió en que las compensaciones deben mantenerse hasta que se establezca un nuevo esquema tarifario.

El gremio también recordó que actualmente subsidia el transporte de grupos vulnerables, lo que representa más de $300 millones anuales.

Quito: buscan acuerdo para sostener tarifa urbana

En la capital, la Unión de Operadoras de Transporte de Quito mantiene diálogos con el Gobierno y el Municipio para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Su dirigente, Jorge Yánez, explicó que se analiza extender las compensaciones hasta alcanzar un acuerdo con el alcalde Pabel Muñoz.

El objetivo es que el Municipio cubra parte del costo real del pasaje urbano —estimado en $0,68— para evitar que los usuarios asuman todo el incremento. Actualmente, la tarifa en Quito se mantiene en $0,35.

Reunión clave y sin paralización a la vista

Para este miércoles 22 de abril está prevista una reunión entre transportistas y autoridades municipales para analizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Mientras tanto, el sector descartó una paralización del servicio, pese al aumento del precio del diésel en los últimos meses, influenciado por factores internacionales.

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Con información de El Universo