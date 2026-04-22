Embajadores de UE aprueban crédito de €90.000 millones a Kiev y nuevas sanciones a Rusia

Bruselas, 22 abr (Sputnik).- Los representantes permanentes de la Unión Europea (UE) aprobaron un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, según informó la presidencia chipriota de turno comunitaria citada por la agencia Reuters.

«Los embajadores de la UE aprobaron un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, así como el 20 paquete de sanciones contra Rusia», señala el mensaje.

Según una fuente europea familiarizada con el asunto, citada por la agencia RIA Novosti, para la aprobación definitiva del préstamo a Kiev, «la UE debe completar un procedimiento escrito en el Consejo de la UE», que podría concluir esta misma semana, «previsiblemente el jueves por la tarde».

En diciembre de 2025, tras una cumbre en Bruselas marcada por desacuerdos sobre el uso de activos rusos congelados para un posible «préstamo de reparación», la UE decidió conceder a Ucrania un crédito de 90.000 millones de euros para el período 2026-2027, financiado mediante préstamos de la UE en los mercados de capitales y respaldado por el margen presupuestario del bloque.

Posteriormente, Eslovaquia y Hungría manifestaron su intención de bloquear tanto esta ayuda a Ucrania como el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, hasta que se reanudara el bombeo de petróleo por el oleoducto Druzhba desde Rusia, suspendido por Kiev el pasado 27 de enero.

Vladímir Zelenski atribuyó la interrupción a daños provocados por un ataque ruso, aunque Hungría cuestionó esta versión tras analizar imágenes satelitales del oleoducto.

Este miércoles, la compañía petrolera húngara MOL anunció la finalización de las reparaciones en el tramo ucraniano del Druzhba y confirmó que la empresa Ukrtransnafta reanudó el bombeo de crudo ruso desde Bielorrusia a través del oleoducto al mediodía.

Entre las medidas contempladas en el vigésimo paquete de sanciones, anunciado por la UE el pasado 6 de febrero, figuran la prohibición total de servicios marítimos para el petróleo ruso, nuevas restricciones al sistema bancario y la prohibición de importar metales, productos químicos y minerales críticos que aún no están sancionados.

El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

Con información de AGENCIA SPUTNIK