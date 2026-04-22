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April 22, 2026

Bachelet: una mujer al frente de la ONU «daría esperanza»

  • abril 22, 2026
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La expresidenta chilena Michelle Bachelet, candidata a secretaria general de la ONU, dijo el que espera que el mundo esté por fin «preparado» para tener a una mujer en ese cargo.

Desde la creación de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial, los nueve secretarios generales han sido hombres, y desde hace varios años numerosos países abogan por el nombramiento de una mujer.

En 2016, pese a haber varias candidatas, Antonio Guterres ganó la contienda.

«Si soy cortés, diría que el mundo no estaba preparado. ¿Lo está ahora? Eso espero», declaró Bacheleta periodistas al término de tres horas de audiencia ante los Estados miembros.

«Sería una señal muy positiva (…) Daría esperanza a mucha gente», añadió.

En un mundo atravesado por guerras, la candidata pidió ante los Estados miembros reconstruir la confianza en la ONU, en particular dando continuidad a la reforma de la organización, sumida en plena crisis política y financiera.

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